Behörden rätseln über mysteriöse Lichtspur

„Ich habe in meinem Leben noch nie so etwas gesehen“, wurde ein Bewohner der Provinz, die an die Russische Föderation grenzt, in einem Lokalmedium zitiert. Er war nicht der einzige Augenzeuge. Zahlreiche Menschen verbreiteten die Aufnahmen in den sozialen Medien. Die kurzen Videos zeigen eine Flugbahn, wo immer wieder helle Punkte aufleuchten. Die zuständige Wetterbehörde sehe sich derzeit nicht in der Lage, das Phänomen zu erklären, hieß es in einem Medienbericht. Manöver der chinesischen Luftwaffe seien keine gemeldet gewesen.