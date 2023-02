Starlink: „Geheimwaffe“ wird eingeschränkt

Deal Musk - Putin?

In Medienberichten wurde im Oktober über einen Deal zwischen Musk und Kremlchef Wladimir Putin spekuliert. Die Gerüchte hatte der US-Politikwissenschaftler und Autor Ian Bremmer befeuert, als er auf Twitter von einem Gespräch zwischen Musk und Putin berichtete. Dabei sei es um die Ukraine und die „roten Linien des Kreml“ gegangen. Der Unternehmer reagierte umgehend und widersprach der Darstellung. „Ich habe einmal mit Putin gesprochen. Das war vor 18 Monaten und es ging um den Weltraum“, so Musk in einem Tweet.