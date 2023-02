Mysteriöse Laserstrahlen über Hawaii gefilmt

„Illegale Ballons“: Peking beschuldigt Washington

Dennoch verschärfte sich der Ton zwischen China und den USA. Der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin warf den USA am Montag vor, im vergangenen Jahr mehr als zehnmal illegal Ballons in großer Höhe über China fliegen gelassen zu haben. Die USA sollten aufhören, andere zu beschuldigen und Konfrontation zu suchen, sagte er. Es komme ziemlich häufig vor, dass US-Ballons in großer Höhe über andere Länder flögen. „Es ist ziemlich klar, welches Land das führende Spionage-Imperium in der Welt ist“, sagte der Sprecher mit Blick auf die USA.