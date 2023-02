Auch Japan sichtete chinesische Spionageballons

Tokio will Vorschriften für Waffeneinsatz lockern

Nach der Sichtung von mutmaßlichen Spionageballons aus China will Japan jetzt entschlossener gegen Verletzungen seines Luftraums vorzugehen. Die Regierung in Tokio ziehe in Betracht, die Vorschriften für den Einsatz von Waffen zur Abwehr zu lockern, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch.