Die kleine Botin pfeift auf den Valentinstag

Wir (Mamas) brauchen immer noch jede Menge Erinnerungen daran, dass wir jeden Tag einen echt guten Job machen! Und darüber hinaus brauchen wir viel mehr echte Gleichberechtigung und Feminismus, der sich genau dafür einsetzt. Das beginnt bei der schier irren Alltagslogistik und Jobjonglage, die ich in der letzte Kolumne aufgezeigt habe. Und es betrifft intime Themen wie Verhütung, die auch 2023 immer noch Frauensache ist. „Pink Tax“ ist ein weiterer Begriff, den ich hier in die Runde werfe - denn es ist mehr als absurd, dass „Artikel, die man eher Mädchen oder Frauen zuordnet“ um einige Euro mehr kosten, als das männlichassoziierte Äquivalent in weniger blumigen Farben. Warum soll eine rosa Rutsche teurer sein als eine blau-rote? Wer also Freude machen will, muss keine Blumen kaufen!