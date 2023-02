So teuer wohnt man nun in den Kärntner Bezirken

Damit liegt die Draustadt bei den Mietpreisen in Kärnten an der Spitze. Am günstigsten leben Mieter in Wolfsberg – hier werden durchschnittlich 8,5 Euro pro Quadratmeter verlangt. Preistreiber für die Mieten sind vor allem die Betriebskosten. Darin sind unter anderem die Kosten für Heizung, Strom oder Wasser zusammengefasst.