EU-Risikowächter fordern bessere Cyber-Abwehr

Die EU-Risikowächter fordern Behörden in den Mitgliedsländern der EU angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu stärkeren Anstrengungen zur Abwehr von Cyberrisiken auf. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht weist der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) auf eine verschärfte Hacker-Bedrohungslage in ganz Europa hin.