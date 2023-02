„Jetzt bin ich wieder bei mir angekommen!“

Ina Regen, die in Gallspach im Bezirk Grieskirchen aufgewachsen ist, zählt zu den erfolgreichsten Dialekt-Sängerinnen in der österreichischen Musiklandschaft. Am 3. März erscheint nun ihr drittes Album „Fast wie Radlfahren“, das viel mehr als die Veröffentlichung von elf brandneuen Songs ist, wie sie der „Krone“ bei ihrem Besuch in Oberösterreich erzählt.