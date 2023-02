Feuerwehroffizier rettet Kamerad aus Fluten

Dramatische Momente am Dienstag kurz vor Mittag in der Fürstenfelder Mühlbreite: Eigentlich war die Feuerwehr zu einer Tierrettung alarmiert worden. Doch als der diensthabende Offizier Philipp Walkenhofer als erster Helfer eintraf („meine Firma Altesse lässt mich dankenswerterweise immer weg und zahlt weiter“), kämpfte in der eiskalten Feistritz ein Feuerwehrkamerad um sein Leben.