Nicht Öffi-fit: Teure Neubaugasse klappert bereits

„Es klappert wie die Mühle am reißenden Bach“, so ein Anrainer und ergänzt, „das zu reparieren wird sicher wieder teuer und so wie es aussieht, wird das regelmäßig auf die Stadt zukommen.“ Bei der Stadt ist man sich der Probleme bewusst und bestätigt die Vermutung indirekt. „Eine Busspur, die in hohen Frequenzen mit großen Gelenkbussen befahren wird, derart auszugestalten, war ein Novum“, heißt es vonseiten der zuständigen MA 28. An einer Verbesserung werde bereits gearbeitet.