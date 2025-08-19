LA: Hudson und Bredlinger sind in Lausanne dabei!

Mladenovic: „Es ist ein Kindheitstraum von mir“
College-Abenteuer
Mit Victoria Hudson im Speerwurf (19.30 Uhr) und Caroline Bredlinger über 800 m (B-Lauf 19.38 Uhr) sind am Mittwochabend auch zwei Österreicherinnen beim Diamond-League-Meeting in Lausanne am Start!
Für die mit 67,76 m nach wie vor die Jahresweltbestenliste anführende Hudson lief es heuer in der Eliteliga noch nicht besonders, wegen Rückenproblemen bzw. Krankheit schaute in Shaoxing-Keqiao nur Platz zehn, in Rabat Platz neun heraus.
„Ich freue mich auf die Stimmung im Olympiastadion und auf den Wettkampf, auch wenn wir mitten in der WM-Vorbereitung für Tokio stecken. Aber da geht es allen so“, sagte die 29-jährige Hudson, die im Vorjahr Europameisterin geworden war.
