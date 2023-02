Neue Architektur lässt Gäste auch Natur genießen

In der mittlerweile dritten Generation wird das Restaurant Moritz in Oberwuchel bei Grafenstein geführt. Anja-Margaretha Moritz und Roman Pichler haben den Betrieb mit bereits Anfang 20 übernommen und in 15 Jahren zu einem 3-Hauben-Lokal gemacht, das mittlerweile weit über die Grenzen Kärntens hinaus bekannt ist und geschätzt wird.