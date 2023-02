Trio prügelte schwarzen Schüler am Heimweg

Von drei bislang unbekannten Tätern wurde ein 18-jähriger Ghanaer am Montag gegen 17.20 Uhr in der Welser Roseggerstraße am Nachhauseweg von der Schule attackiert. Diese hielten mit einem schwarzen Pkw (vermutlich Ford Galaxy) direkt neben ihm, stiegen aus und begannen sofort ihm ins Gesicht zu schlagen.