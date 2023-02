Rektor Hendrik Lehnert geht es „wunderbar“

„Natürlich hätte ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht“, sagt Hendrik Lehnert. Wie berichtet, muss der amtierende Rektor der Uni Salzburg noch in diesem Jahr seinen Chefsessel verlassen. Am Dienstag hatten sich die 26 Mitglieder des Unisenats gegen Lehnert ausgesprochen. Stattdessen soll entweder Viola Heutger, Juristin und Chefin der Uni auf der niederländischen Karibikinsel Aruba, oder Martin Hitz, Senatsvorstand und ehemaliger Vize-Rektor der Uni Klagenfurt, die Führungsposition an der Uni Salzburg übernehmen. Bis die Entscheidung über die Neubesetzung für das Amt gefallen ist und der neue Rektor mit 1. Oktober 2023 auf dem Chef-Sessel Platz nehmen wird, möchte sich Lehnert seinen letzten Uni-Aufgaben widmen.