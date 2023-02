FPÖ legt Hand in Seniorenbund-Wunde der ÖVP

Was wusste Wallner und wann erfuhr er davon?

Ganz genau wissen will es jetzt FPÖ-Landesparteichef Christof Bitschi. Mit einer Landtagsanfrage legte er am Montag noch einmal eine Hand in die offene Wunde der Volkspartei. Von Landeshauptmann Markus Wallner erwartet Bitschi unter anderem Antworten auf die Fragen, wann dieser von der Selbstanzeige des Seniorenbunds erfahren hat, ob Wallner von der Finanzierung der Lebensversicherung wusste und wie er diese bewertet.