Privatspitäler stehen für drei Stunden still

Realität der Beschäftigten

Und was sagen eigentlich die Beschäftigten dazu? „Niemand macht diesen Job für das Geld alleine. Aber es fehlt einfach an Wertschätzung seitens der Arbeitgeber“, schildert Florian Haskovec, der als psychiatrischer Pfleger im Anton-Proksch-Institut arbeitet. Daher unterstützt er auch den dreistündigen Warnstreik, der am Dienstag landesweit in allen Privatkliniken stattfindet. „Es gibt Mitarbeiter, die nur 1600 Euro brutto verdienen. Das ist die Realität einiger Beschäftigter“, kritisiert er. Haskovec hofft, dass der Streik zu einem guten Abschluss führt. „Ich glaube es aber nicht.“ Übrigens: Die Versorgung der Patienten ist während des Streiks gewährleistet.