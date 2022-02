Alarmierende Protokolle aus Wiener Krankenhaus

„Das ist unverantwortlich“

So klagt eine diplomierte Krankenschwester, die sich erst in der Einschulung befindet, darüber, dass sie lediglich eine Praktikantin zur Seite gestellt bekam. „Das ist unverantwortlich. Eine Einzuschulende hat noch nicht das Wissen und die Routine, um in einer Notsituation adäquat handeln zu können“, so der OP-Pfleger.