Berlusconi will Putin zum Rückzug überreden

Mehrheit der Italiener will Ende der Waffenlieferungen

Doch die Bevölkerung scheint den Kurs nicht mehr mitzutragen. Laut jüngsten Umfragen wünschen sich die meisten Italiener, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Friedensverhandlungen mit dem Kreml zustimmt. Anfang November kam es in Rom zur bisher größten Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Laut Veranstaltern versammelten sich aus diesem Anlass rund 100.000 Menschen in Rom. Die Polizei schätzte die Zahl der Demonstranten auf lediglich 40.000, dennoch war das ein lautstarker Protest. Berlusconi könnte bei seinem Diplomatie-Vorhaben auch die Stimmung des Volkes im Blick haben.