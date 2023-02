Lawinenhund „Rocky“ suchte Schulkinder im Schnee

Lehrer und Schulleitung waren ebenfalls begeistert. Franz-Josef Asslaber, der im Winter bei den Skiliften in Prägraten und im Sommer beim Tourismusverband arbeitet, ist mit seinem „Rocky“ bereits vier Jahre im Einsatz für die Bergrettung Tirol und Prägraten. Der 26-jährige Osttiroler hat sogar im gleichen Monat wie sein treuer Vierbeiner Geburtstag. „Rocky wird am 26. März fünf Jahre alt, ich habe am 28. März Geburtstag“, schmunzelt der Hundeführer, der bereits einige Einsätze in Lienz und Kartitsch hinter sich hat.