Amerikanischer Snowboarder am Kreischberg gerettet

Am Samstagnachmittag retteten Einsatzkräfte am Kreischberg einen 29-jährigen Snowboarder, der sich im Tiefschnee abseits der Piste verfahren hatte und in den Schneemassen nicht mehr weiterkam. Er konnte gerade noch rechtzeitig einen Notruf absetzen, ehe sein Handyakku leer war. Die Kosten für den aufwändigen Einsatz muss der Amerikaner jetzt aber selbst tragen.