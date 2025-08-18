Schubhäftling ergriff auf Spitals-WC die Flucht

Bahnstrecke für Fahndung gesperrt

Zunächst flüchtete der Schubhäftling über die nahe gelegenen Bahngleise Richtung Bahnhof Leoben, danach wurde er nicht mehr gesehen. Mehrere Polizeistreifen starteten mit Drohnenunterstützung unmittelbar nach der Flucht die Fahndung nach dem Somalier, die Südbahnstrecke wurde aus diesem Grund für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Doch auch drei Tage danach fehlt vom Flüchtigen jede Spur.