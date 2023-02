Tausende Russinnen reisen nach Argentinien

Einwanderungsbehörde: „Irgendwas ist komisch“

Allein am Freitag landeten 83 Frauen aus Russland am Flughafen von Buenos Aires, 16 davon waren schwanger. Sechs der mutmaßlichen Touristinnen wurden wegen Unstimmigkeiten bei ihren Papieren kurzzeitig festgehalten, durften aber später doch einreisen. „Irgendwas ist komisch, wenn Schwangere in der 34. Woche kommen. Deshalb vermuten wir, dass sie nicht nur Urlaub machen wollen“, so Carignano.