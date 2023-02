Unbekannte legten gleich zwei Mal Feuer

Kuriose Situation für die Salzburger Feuerwehr: Am Freitag gegen 17 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Wohnungsbrand in der Aribonenstraße aus. Nach 45 Minuten konnte, wie berichtet, das Feuer in der Wohnung und am Balkon gelöscht werden. Damit war der Abend für die Feuerwehrleute aber nicht beendet. Denn gegen 23.15 Uhr mussten sie erneut zu einem Feuer an gleicher Stelle ausrücken. Diesmal stand die Wohnung selbst in Vollbrand.