Ausgeprägter Balkonbrand in Salzburger Wohnhaus

Im Erdgeschoss des mehrstöckigen Wohnhauses kam es in einer Wohnung zum Brand. „Der Brand war schon stark ausgeprägt, aber mehr am Balkon als in der Wohnung“, sagt Einsatzleiter Werner Kloiber von der Berufsfeuerwehr Salzburg. Ein großes Betonelement oberhalb des Balkons hat eine Ausbreitung laut der Feuerwehr auf andere Wohnungen verhindert. Nach rund 45 Minuten konnte Brandaus gegeben und mit den Nacharbeiten begonnen werden. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Ein Wellensittich in der Brandwohnung hat das Feuer allerdings nicht überlebt.