Bomben-Alarm in der Salzburger Polizeidirektion

Schwer bewaffnete Beamte umstellten ihren eigenen Hauptsitz! Die Salzburger Polizeidirektion war Samstag Schauplatz eines Großeinsatzes. Ein Rumäne (40) betrat am am Nachmittag das Gebäude. Er drohte mit einer „Waffe“, die er angeblich in seiner Tasche habe. „Da es sich dabei von einem Taschenmesser bis zu einer Bombe handeln konnte, wurden alle nötigen Maßnahmen gesetzt“, heißt es seitens der Polizei auf „Krone“-Anfrage.