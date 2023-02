Emotionales Comeback mit Tränen in den Augen

Neben dem 3:0-Erfolg in Zell gab es für die Eisbullen vor allem eines zu feiern: die Rückkehr von Philipp Wimmer. Der Niederösterreicher hat eine lange Leidenszeit hinter sich. In der Meistersaison zählte der 21-Jährige zu den Aufsteigern – durfte Österreich gar bei der Weltmeisterschaft in Finnland vertreten. Bei den medizinischen Tests zum Beginn der neuen Spielzeit die Hiobsbotschaft: Herzmuskelentzündung. Danach bremsten den Crack Herzrhythmusstörungen weiter aus. „Es war eine sehr harte Zeit ohne Eishockey, jeder im Team hat mich aber sehr gut unterstützt, das machte es etwas leichter“, blickt der 1,94-Meter-Hüne zurück.