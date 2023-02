Eine Hochzeit sorgt für „Supergau“ im Football

Bischofshofen bleibt Heimstätte

Trotz Finalniederlage gegen Wels um die Challenge Bowl steigt der Klub in die Division 2 auf, weil die Styrian Hurricanes einen Stock weiter oben den Betrieb eingestellt haben. In der dritthöchsten Spielklasse steht der verjüngte Kader nach Runderneuerung vor einer knackigen Aufgabe ab April. Gespielt werden die Heimspiele hauptsächlich in Bischofshofen. Ein Termin wird noch für ein Spiel in Saalfelden gesucht.