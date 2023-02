Bebenhölle entkommen: „Dachte, das ist mein Ende“

„Seit dem Erdbeben bin ich in einem Schockzustand.“ - Es sind dramatische Worte, die Fredrik Gulbrandsen an seine Fans richtet. Der Norweger, der von 2016 bis 2019 für Serienmeister Red Bull Salzburg die Schuhe schnürte und in 107 Partien 32 Treffer sowie 18 Assists beisteuerte, steht aktuell bei Adana Demirspor unter Vertrag und befand sich in der Türkei, als die Erdbeben-Katastrophe das Land in Schockstarre versetzte!