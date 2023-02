Fünf Jahre Zusatzstrafe für Überfall vor 10 Jahren

Ein Jahrzehnt - und jetzt ein Ende in Sicht. Im LG Ried (OÖ) musste sich ein Kosovare (38) wegen des Überfalls im Jahr 2013 auf ein Unternehmerpaar (73, 64) in Ried verantworten. Drei Täter sind verurteilt: zwei in Österreich, einer in Belgien. Letzterer sitzt dort 15 Jahre für eine andere Home-Invasion, in Österreich bleibt er ungeschoren.