30 Fragen und 300 Antworten vor der Landtagswahl

Aber: Keine Antwort ist auch eine Antwort. Gemeinsam mit den Reaktionen aller anderen Kandidaten präsentieren wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ab Samstag, 10. Februar, 30 Fragen und 300 Antworten: Täglich in kurzweiligen Videos auf krone.at/kaernten, in einer übersichtlichen Grafik in Ihrer Print-„Krone“ und auf all unseren sozialen Medien.