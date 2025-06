Tag der Tracht: „Jedes Tal schreibt Geschichte“

„Der Dirndlg‘wandsonntag hat in Niederösterreich seit vielen Jahren Tradition. Wir in Kärnten haben eine so große Vielfalt an Trachten; dafür habe ich mir immer so einen Tag der Tracht gewünscht, und heuer kommt es endlich dazu“, freut sich Monika Plieschnegger, die Präsidentin des Landesverbandes der Bürger- und Goldhaubenfrauen, die an ihrem Stand beim Seminarhaus im Freilichtmuseum in Maria Saal am Sonntag, 15. Juni, Kaffee und Kuchen anbieten, aber auch für besondere Gewinne Lose verkaufen: „Zum ersten Tag der Tracht verlosen wir etwas Trachtiges. Der erste Preis ist ein maßgeschneidertes Kärntner Dirndl von Gaisberger Couture; das hübsche, blaue, gepunktete Kärntner Dirndl. Der zweite Preis ist ein Herrengilet und als dritten Preis vergeben wir einen Trachtenschirm, der ganz neu entwickelt und von der Firma Doppler produziert wurde – das ist noch ein Prototyp, designt von meiner Tochter“, verrät Plieschnegger stolz.