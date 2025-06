Austria Klagenfurt stellt neuen Cheftrainer vor!

„Perfekte Lösung“

Seit Juni 2024 ist der 49-Jährige für die Austria Klagenfurt tätig, erst als Chefcoach der zweiten Mannschaft, ab Ende April war er zudem „Co“ von Carsten Jancker, der Peter Pacult abgelöst hatte. „Rolf Landerl kennt den Verein, das Umfeld und die Mannschaft. In den Gesprächen wurde schnell klar, dass er die perfekte Lösung für die Austria ist, weil er sich mit unserer Ausrichtung total identifiziert. Er hat Lust, mit jungen Spielern zu arbeiten, sie zu pushen und zu entwickeln. Das Trainerteam mit Rolf Landerl an der Spitze genießt unser Vertrauen und erhält unsere volle Unterstützung“, sagt Mario Brkljaca in einer Pressemitteilung.