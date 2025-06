Geopark nun erneut auf Herz und Niere geprüft

Weltweit gibt es übrigens 229 Geoparks, drei davon in Österreich. Eine Woche war die Kommission in Kärnten und Slowenien unterwegs. „Wir hoffen, dass alles passt“, so Geopark-Manager Gerald Hartmann. Besucht wurde unter anderem der GeoDom (Petzen), das neu entstehende Info-Zentrum, der Koschlak Klettersteig in Bad Eisenkappel, und das Schaubergwerk in Mežica. „Da wurde gerade das Projekt Schatzsuche für Kinder realisiert.“