Wagemutiges Wirtshaus mitten in Annaberg

Simon Haigermoser hat seit der Komplett-Übernahme des Postwirts 2018 in Annaberg an so ziemlich jeder Schraube gedreht. Entstanden ist ein modernes Kulinarik-Wohlfühl-Platzl. Dazu gehören Tintenfischsalat genau so wie selbst gebrennter Gin und ein Veranstaltungssaal, der alle Stückerln spielt.