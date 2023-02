„Schwester Inge“ im Dienst der Menschlichkeit

Ihr Berufsleben lang war Inge Ebner aus Zarnsdorf im Bezirk Scheibbs als OP-Schwester im Krankenhaus tätig – und auch in ihrer Pension kümmert sich die 67-Jährige um Mitbürger, denen es nicht zu gut geht. Ehrenamtlich übernimmt sie Besuchsdienste bei alten und schwer kranken Menschen, geht mit ihnen spazieren, trifft sich mit ihnen zum Plaudern oder Spielen. Auch auf der Palliativstation in Scheibbs springt unsere „Poldi der Woche“ weiterhin ein, wenn Bedarf besteht. So viel Nächstenliebe muss belohnt werden!