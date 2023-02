„Dieses Knaller-Jahr nichts für schwache Nerven“

An der Spitze bleibt Salzburg mein Titel-Favorit - doch Sturm rückt dem Liga-Krösus, wie auch der Cup gezeigt hat, immer näher. Der Meister muss im Frühjahr vor allem in Heimspielen gegen die tief stehenden Gegner ein Rezept finden - denn im Herbst gelangen zu Hause in acht Spielen nur zwölf Tore. Sonst kann es im Kampf um den Titel noch ungemütlich werden.