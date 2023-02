Dreier läuft in der Schweiz erneut auf das Podest

Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison landete die 27-Jährige im Vertical-Rennen auf Rang zwei. Schon beim letzten Weltcup in Andorra war ihr dieses Kunststück gelungen. In der Schweiz befand sich Dreier von Beginn an im Spitzenfeld und konnte sich mit zwei weiteren Damen vom Feld lösen. Am Ende hatte sie nur 14 Sekunden Rückstand auf Siegerin Axelle Gachet-Mollaret.