Beben verschob sogar Autobahn um drei Meter

In der von dem gewaltigen Erdbeben gebeutelten Türkei sind auch Tage nach der Katastrophe die Ausmaße der Schäden nach wie vor schwer abzuschätzen. Wie gewaltig sich die tektonische Plattenbewegung auswirkte, zeigt sich aber an einem Detail: So verschob sich die Autobahn in dem Gebiet um bis zu drei Meter.