Schon mehr als 10.000 Tote in Türkei und Syrien

Im Lauf des Tages wurde der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der Mitte Mai wiedergewählt werden will, im Katastrophengebiet erwartet. Er hatte am Dienstag den Notstand in den zehn betroffenen Provinzen ausgerufen und rasche Hilfe zugesagt. Allerdings mehrt sich bei den verzweifelten Menschen vor Ort der Unmut über die Behörden.