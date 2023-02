Michael Fassbender als Fahrschüler im Lungau

„Michael fährt ja professionell Rennen, wie vergangenes Jahr die 24 Stunden von Le Mans“, erzählt Reini Sampl, der im Lungau das Winterfahrtraining-Center betreibt. Gemeinsam feilten die beiden in Muhr ein bisschen an der Fahrtechnik auf schwierigem Untergrund. „Wir waren drei Tage am Eis unterwegs. Michael war sehr fokussiert und hat schnell gelernt“, erzählt Sampl über seinen Schüler.