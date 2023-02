Trauer um Inge Sargent, Birmas letzte Prinzessin

Man schrieb 1932, als im kleinen Bad St. Leonhard Inge Eberhard geboren wurde. Ein Mädchen, dessen späteres Leben wie ein Märchen verlaufen sollte, mit nicht nur faszinierenden Kapiteln. Die Försterstochter Inge will Anfang der Fünfzigerjahre raus aus dem zu engen Lavanttal, ein Stipendium führt Inge Eberhard in die USA. In Colorado verliebt sie sich in den burmesischen Studenten Sao Kya Seng und heiratet ihn 1953.