Angriff auf russisches Gebiet nicht ausgeschlossen

Danilow: „Augen nicht verschließen“

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters erklärte nun der Leiter des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrat, Olexij Danilow, dass er es durchaus für angemessen hielte, berechtigte Ziele auch in Russland anzugreifen: „Nehmen wir an, es gibt einen bestimmten Punkt in Russland, von dem wir mit Sicherheit wissen, dass ein Gerät Raketen auf unsere Kinder abfeuert.“