Neuschnee wehte Buchungszahlen nach oben

Auch Thermen gut gebucht

Das flache Burgenland, das im Winter das Gros der Nächtigungen in den Thermenhotels verbucht, zeigt sich laut Tourismus-Staatssekretariat ebenfalls „sehr zufrieden mit der Buchungslage“. In Wien liege man in den Semesterferien „noch unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019“. Hier fehlen noch die Fernreisenden aus Asien. Dennoch blicke man auch in der Bundeshauptstadt „optimistisch auf den Februar“.