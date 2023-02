Verletzte durch Schlägereien in Hinterglemm

Am späten Abend wurde dann der 43-jährige Belgier im Zuge einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen im Ausgangsbereich einer Après-Ski-Bar in Hinterglemm verletzt. Der 43-Jährige fiel bei dem Streit zu Boden und wurde von einem unbekannten Angreifer ins Gesicht getreten. Der Belgier erlitt einen Bluterguss sowie eine Schwellung am linken Auge und wurde mit der Rettung ebenfalls ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Auch hier brachte die Fahndung kein Ergebnis.