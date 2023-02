Kriminelle stecken hinter Cyberangriff in Italien

„Einige haben die Warnung beachtet, andere nicht und müssen nun leider die Konsequenzen tragen“, erklärte die italienische Behörde am Montag. Die Infizierung von Rechnern war weiteren Angaben zufolge am 3. Februar entdeckt worden und erreichte am Sonntag ihren Höhepunkt. Die Angreifer hätten sich eine Schwachstelle in der Software des Anbieters VMWare zunutze gemacht.