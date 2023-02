Ein doppelter Wettlauf gegen die Zeit

Vor allem, weil die Vorbereitung bisher sehr gut verlaufen ist. Ein Trainingslager vor dem Jahreswechsel in Kenia „auf ganz hohem Niveau“ mit einigen europäischen Läufern stand auf dem Programm. Doch nicht nur sportlich konnte Herzog viel mitnehmen. „Das Leben ist dort sehr entschleunigt. Außerdem merkt man dort, wie wir in Europa eigentlich im Überfluss leben“, merkt der Salzburger an.