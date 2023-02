Universität Graz wurde Ziel eines Hacker-Angriffs

Cyberangriff wird zur Anzeige gebracht

Seit Samstag seien auch externe IT-Experten an der Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen und der Analyse der Vorfälle hinzugezogen, so Pressesprecherin Dagmar Eklaude. Offene Fragen gibt es genug. Die Universität kündigte an, den Cyberangriff zur Anzeige zu bringen und eine Meldung an die Datenschutzbehörde zu prüfen. Der Cyberangriff ist nicht der erste an der Uni Graz: Zuletzt gab es im Jänner 2020 eine größere Mailattacke.