„Kärnten wurde bei Hypo über den Tisch gezogen“

Wie ausführlich berichtet, erwartet die Kärntner ein unerwarteter Geldsegen aus dem alten Hypo-Bankengrab: „Wir erhalten mindestens 280 Millionen Euro“, so Finanzreferentin Gaby Schaunig. „Das eröffnet für Kärnten großartige Perspektiven. Die gesamte Geldsumme soll sicher veranlagt und die Erträge in enkelverantwortliche Zukunftsprojekte investiert werden“, freut sich auch Landeshauptmann Peter Kaiser. Dass das Millionen-Zuckerl mitten in den Wahlkampf fällt, sei übrigens nicht planbar gewesen, versichert die SP: Schließlich sei man ausschließlich an die Arbeit des KAF (Kärntner Ausgleichszahlungsfonds) und an die Ausschüttungen der Hypo-Nachfolgerin Heta gebunden.