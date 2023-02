KAC klettert mit Sieg in Ungarn in die Top-6

Nach nur drei Minuten lag KAC bei Szekesfehervar mit 0:1 zurück, konnte aber auch später das 1:2 ausgleichen. Ehe Mike Zalewski seinen großen Auftritt hatte: Der bisher punktlose Amerikaner traf erst mit einem Schlenzer von der Seite (22.), versenkte dann einen Bukarts-Pass direkt zur 4:2-Führung. In Unterzahl kassierte KAC zwar noch den Anschlusstreffer - aber erkämpfte sich diesen wichtigen 4:3-Sieg in Ungarn. Weil Wien verlor, ist man als Sechster zurück in den Top-6.