Schneekünstler trotzen Wind und Kälte in Gastein

Im Gasteiner Schnee wurde schon geheiratet

In Gastein schnitzen und sägen 14 Künstler Dinosaurier, das Kolosseum oder Salvador Dalis bekannte schmelzende Uhren aus Schnee und Eis. Im Tal und am Berg auf über 2200 Metern Seehöhe. Das Gasteiner Urgestein Hans Gold ist seit dem ersten Festival dabei. Heuer hat er am Stubnerkogel den Oldtimer und Dalis Uhr gemeinsam mit Manfred Höhenwarter entworfen und aus Schnee gebaut.